Pakistan’da tren raydan çıktı; 9 ölü, 100 yaralı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan’da raydan çıkan tren 9 kişinin ölümüne, 100 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Trenin frenlerindeki bir sorun sebebiyle yavaşlayamadığı ve raydan çıktığı bildirilirken kurtarma operasyonları devam ediyor.

AFP'nin haberine göre İngiltere'nin binlerce kilometre uzunluğunda demiryolu inşa ettiği Pakistan'da demiryolu ulaşımının sıklıkla kullanıldığı ve buna benzer kazaların da sık gerçekleştiği bildiriliyor.

Temmuz ayında da bir tren kazasıyla sebebiyle 17 kişinin öldüğü söyleniyor.