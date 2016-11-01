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Dünya

Pakistan'da tershanede patlama; 14 ölü, 56 yaralı

Patlamalar sonrası gemide mahsur kalan 200 kişi ise belirli aralıklarla kurtarıldı

01 Kasım 2016 22:27

Pakistan'da bir tersanede demirli olan ve hurdaya ayrılmak üzere bekletilen bir gemideki gaz silindiri ateş alarak havaya uçtu. Meydana gelen patlamalar silsilesinde 14 işçinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletine bağlı Gadani kentinde bulunan, tadilat ve hurdaya ayırma işlemlerinin yapıldığı bir tersanede demirli petrol tankerinde bir dizi patlama meydana geldi. Patlama ve sonrasında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Gemideki bir gaz silindirinin alev alması sonucu meydana gelen peşpeşe patlamalar nedeniyle gökyüzünü kalın bir duman tabakası kapladı. Belucistan İçişleri Bakanı Ekber Harifal, sabah saatlerinde çıkan yangının hala devam ettiğini ve yangını söndürmek için yeterli ekipmana sahip olmadıklarını söyledi. Patlamalar sonrası gemide mahsur kalan 200 kişi ise belirli aralıklarla kurtarıldı.

Yerel hükümet görevlisi zülfikar haşimi ise AFP'ye yaptığı açıklamada Pakistan ordusu ve Deniz Güvenlik Ajansı'ndan yardım istediklerini kaydetti. Yerel kurtarma görevlilerinin gemide mahsur kalan işçileri kurtarmak için seferber oldukları açıklandı.

​Başbakan Navaz Şerif ise meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Pakistan'da endüstriyel iş kazaları, çalışma bölgelerindeki temel güvenlik tedbirlerinin yokluğu ve bu konuda yasal bir zorunluluk bulunmamasından ötürü sıklıkla yaşanıyor. 2012 yılında Karaçi'deki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında da 255 kişi yaşamını yitirmişti.


 

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