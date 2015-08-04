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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan’da tartışma yaratan idam

Pakistan’da 14 yaşındayken cinayet suçlamasıyla tutuklanan ve idama mahkum edilen Şefkat Hüseyin'in cezası 11 yıl aradan sonra infaz edildi. İdam, uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

04 Ağustos 2015 19:42


Pakistan İçişleri Bakanlığı, Şefkat Hüseyin'in ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'de idam edildiğini doğruladı. Hüseyin, tartışmalı bir dava süreci sonucu 2004 yılında 7 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten suçlu bulunmuş ve idama mahkum edilmişti.

Cezanın infazı uluslararası tepkiler nedeniyle ertelenmişti. Pakistan hükümeti, Hüseyin'in olayın meydana gelmesinin hemen ardından tutuklandığını ve tutuklandığında da 23 yaşında olduğunu iddia ediyordu. Ancak Hüseyin'in ailesi ve avukatı Hüseyin'in tutuklandığında 14 yaşında olduğunu, bu nedenle de idam cezasının müebbet hapis cezasına çevrilmesi gerektiğini savunmuştu. Pakistan Anayasa Mahkemesi, dava dosyasının yeniden incelenmesi yönündeki başvuruyu reddetmişti.

İdama tepkiler

Alman federal hükümetinin insan hakları sorumlusu Christoph Straesser, Hüseyin'in olayın meydana geldiği sırada reşit olmadığını ve bu nedenle idam kararının Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyledi. Uluslararası Af Örgütü de polisin o dönemde Hüseyin'in ifadesini işkence altında aldığını öne sürdü. Örgüt, Pakistan için ‘çok üzüntülü bir gün' olduğunu belirtti. Af Örgütü Pakistan hükümetini askıya alınan idam cezası moratoryumunu yeniden uygulamaya çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PakistanHüseyinBakanlığıKaraçiAnayasa MahkemesiChristoph Straesser HüseyinBirleşmiş MilletlerHakları SözleşmesiDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/TY

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