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Dünya

Pakistan'da Taliban karşıtı 2 kişi öldürüldü

24 Eylül 2009 13:19

Pakistan'da Taliban karşıtı 2 kişi öldürüldü : Pakistan'da Taliban karşıtı 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Polis yetkilileri Taliban militanlarının, Svat Vadisinde halkı Taliban'dan korumak amacıyla geçen hafta yerel halk tarafından kurulan “Barış Komitesi” adlı grubun üyesi 2 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, vadinin Sertelegram bölgesinde yaşanan olayda militanların, uyumakta olan grup mensuplarına saldırdığı, güvenlik güçleriyle yaşanan çatışma sonrasında çok sayıda militanın da öldürüldüğünü bildirdi. Ancak militanlara ait ceset bulunamadı.

Pakistan hükümeti Taliban karşıtı grupları destekliyor.
 

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