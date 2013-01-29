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Dünya

Pakistan'da Taliban ile Ensar-ul arasında çatışma çıktı: 81 kişi öldü

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Tirah Vadisi'nde Taliban ile Ensar-ul İslam grupları arasındaki çatışmalarda 81 kişi öldü

29 Ocak 2013 12:14

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Tirah Vadisi'nde üstünlük sağlamak isteyen Taliban ile Ensar-ul İslam üyeleri arasındaki çatışmalarda 81 kişi öldü.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Tirah Vadisi'nde Taliban ile Ensar-ul İslam grupları arasındaki çatışmalarda 81 kişi öldü. İki grup arasında beşinci gününe giren çatışmalar nedeniyle bölgedeki binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Pakistan savaş uçaklarının bölgedeki bazı hedeflere düzenlediği saldırılarda 9 Taliban üyesinin öldüğü, 2 cami ve 1 okul ile birçok evde ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Devlet otoritesinin olmadığı ve aşiretler tarafından yönetilen bölgede Taliban, Ensar-ul İslam, Mangal Bagh, Leşker-i İslam gibi gruplar arasında rekabet yaşanıyor.

Ülkenin başkenti İslamabad'ın 200 kilometre batısındaki Tirah bölgesinin, Pakistan ile Afganistan arasındaki en önemli geçit yolu olması nedeniyle stratejik önemi bulunuyor.

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