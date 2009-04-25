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Dünya

Pakistan'da Taliban Buner bölgesinden çekildi

25 Nisan 2009 13:08

Pakistan'da Taliban'ın Buner bölgesini tamamen boşalttığı bildirildi.

Bölgenin üst düzey idari amiri Said Muhammed Cavid, cuma günü başkent İslamabad'dan 100 kilometre uzaklıktaki Buner'den çekilmeye başlayan militanların tamamının, Svat Vadisi'ne geçtiklerini söyledi.

AP haber ajansına verdiği demeçte, “Hepsi geri döndü” diyen Cavid, Buner'deki karakollara yerleştirilen takviye askerlerin, ihtiyaç duyulması halinde asayişin sağlanması için polise yardım edeceğini belirtti.

Cavid, din adamı Sufi Muhammed'in, Shangla bölgesindeki militanların da yakında Svat'a döneceği konusunda güvence verdiğini de sözlerine ekledi.

Taliban cuma günü, bölgede İslam karşıtı hiçbir eylemin olmayacağına dair hükümet güvencesi altında, şartsız olarak Buner'den çekilmeye başlamıştı. Bir Taliban komutanının, savaşçılarına geri çekilme emri verdiği bildirilmişti.

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