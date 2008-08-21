Pakistan'da Taliban bombası: 57 ölü

Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki silah fabrikasını hedef alan iki bombalı intihar eyleminde en az 57 kişinin öldüğü, 70 kadar yaralının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.



Saldırılar, İslamabad'a 30 kilometre mesafedeki Wah kentinde bulunan silah ve cephane fabrikasını hedef aldı. Birinci intihar eylemi fabrikanın kapısında, tam da işçilerin vardiya değiştirdiği bir sırada meydana geldi. İlk patlamadan bir kaç dakika sonra fabrikanın diğer bir kapısında yeni bir patlama oldu.



Pakistan'daki Taliban hareketinin bir sözcüsü saldırıların sorumluluunu üstlendi ve bunların, ülkenin kuzey batısında Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlara misilleme olduğunu bildirdi.



Taliban sözcüsü, Pakistan ordusu kuzey batıdaki aşiret bölgelerinden çekilmediği takdirde, ülkenin büyük kentlerinde yeni saldırılar düzenleneceğini de söyledi.



Wah'taki muhabirler silah ve cephane üreten bu büyük fabrikaya ev sahipliği yapması nedeniyle, kentte genel olarak güvenlik önlemlerinin çok sıkı tutulduğunu söylüyorlar.



Pakistan'da iki gün önce de Dera İsmail Han kasabasında bir intihar eylemi düzenlenmiş, 32 kişi ölmüştü.