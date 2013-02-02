Pakistan'da Taliban saldırısı: 10'u sivil 23 ölü

Pakistan Talibanı'nın ülkenin kuzey batısında bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 13 asker ve 10 sivilin öldüğü bildirildi.

Pakistan'ın Serai Naurang kasabasında meydana gelen ve birkaç saat süren saldırı esnasında bazıları intihar eylemcisi olan 12 militanın da öldüğü belirtildi. Olay üzerine Pakistan Talibanı, geçen ay iki komutanlarının ölümüne yol açan ABD'nin insansız uçak saldırısına misillemede bulunduklarını, saldırının amacının intikam olduğunu açıkladı.

ABD'nin insansız uçaklarla Afganistan ve Pakistan'daki noktalara düzenlediği saldırılar Pakistanlı yetkililer tarafından sık sık eleştirilse de, gözlemciler Pakistan yönetiminin ABD'nin bu tip bazı saldırılarına gizlice destek verdiğinin de bilindiğini söylüyorlar.

Saldırının 25 ila 30 arasında Taliban militanı tarafından gerçektirildi. Taliban, saldırganlardan dördünün intihar eylemcisi olduğunu doğruladı. Ölenler arasında yakınlarda bir evde yaşayan 10 kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Evin bir füzeye mi hedef olduğu ya da militanlar tarafından mı basıldığı konusunda ise haberler çelişkili.