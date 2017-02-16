Pakistan'da Sufi türbesine saldırı: 25 ölü

Pakistan'ın güneyinde kalabalık bir Sufi türbesini hedef alan intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Navaz Şerif açıklamasında Sufi azınlığına yapılan saldırıyı kınadı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Şerif, "Son birkaç gün çok zordu, kalbim hayatını kaybedenlerin aileleriyle" dedi ve birlik mesajı verdi.

Polis, intihar bombacısının kalabalığın arasına girip kendini patlattığını söyledi.

Haber kanalı Dawn TV, Muhittin adındaki bir tıbbi yetkilinin 25 ölü, 25 ağır yaralı olduğunu söylediğini aktardı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Bu hafta 13 kişinin de hayatını kaybettiği bir saldırı dahil olmak üzere Pakistan'ın doğusunda gerçekleşen saldırıları Cemaat-ül Ahrar üstlenmişti.