-PAKİSTAN'DA SÖYLENTİLER GERİLİMİ ARTIRIYOR SUKKUR (A.A) - 07.09.2010 - Sel felaketinden etkilenen Pakistan'da, büyük toprak sahipleri ve nüfuzlu kişilerin, suyun yönünü kendi topraklarından başka tarafa çevirterek milyonlarca yoksul Pakistanlı'nın köyleriyle tarlalarının su baskınına uğramasına yol açtıkları yönünde söylentiler dolaşıyor. Şüphe ve söylentinin ülkede bir yangın gibi hızla yayıldığı ve yardımların yetersizliği yüzünden hükümeti eleştiren halkın kızgınlığını daha da artırdığı belirtiliyor. Ülkedeki birçok kişi, nüfuz sahibi Pakistanlılar'ın, nehirlerin taşmasına karşı yapılmış su setlerine müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiklerini düşünüyor. Bu konudaki söylenti özellikle kuzeydeki Sind eyaletinde yaygın. Eyaletteki yüzbinlerce kişinin, sular köylerini basarak evlerini ve tarlalarını silip süpürdüğü halde, bir federal bakanın İndus nehrinin hemen karşı tarafındaki topraklarına su gelmemesine şahit olduğu belirtiliyor. Selzedelerin çoğu, Pakistan Çalışma Bakanı Hurşit Şah'ın, kendi topraklarını su basmasın diye, hükümetin nehrin üst kısmındaki sette gedik açmasını sağladığına inanıyor. Çalışma Bakanı iddiayı reddederken, Sind eyaleti Sulama Bakanı Seyfullah Harejo, sözkonusu sette hükümet tarafından gedik açılmadığını, İndus'tan akan suyun aniden taştığını iddia ediyor. Hükümetin açıklamasına inanmayan bölge sakinleri, konuyla ilgili bağımsız soruşturma başlatılmasını istiyor. Eski başbakanlardan Mir Zefarullah Han Cemali de, Sind hükümetini, setlerden birine müdahale ederek suyun ülkenin en yoksul eyaleti Belucistan'a akmasını sağlamakla suçladı. Böylece, 300 bin kişinin yaşadığı ve yakınında bir hava üssü bulunan Cakobabad kenti kurtulurken, suyun Belucistan'daki 1 milyon kişiyi etkilediği belirtiliyor. Ülkenin kuzeyinde, Pencap eyaletinden milletvekili Cemşit Desti de, bölgenin toprak sahibi iki güçlü ailesinin, İndus nehrinin batı tarafındaki setleri açmamaları, aksi halde topraklarını su basacağı konusunda yetkilileri ikna ettiklerini söyledi. Desti, bunun üzerine suyun doğu tarafındaki setin üzerinden aktığını ve 3 milyon kişinin yaşadığı Muzaffergarh'ın büyük bölümünün sular altında kaldığını anlattı. Desti, "Binlerce kişi ölmüş, umurlarında bile değil. Tek düşündükleri kendi topraklarını kurtarmak. Sıradan insanlara hayvan muamelesi yapıyorlar" dedi.