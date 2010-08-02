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PAKİSTAN'DA SİYASİ PARTİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A)

02 Ağustos 2010 20:38

-PAKİSTAN'DA SİYASİ PARTİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 02.08.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde iktidarda olan Muhacir Kavim Partisi'nin lideri Raza Haydar silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Parti yöneticilerinden Faysal Sabzvari, Haydar'ın bir cenaze törenine katılmak için gittiği Nazımabad semtinde, aracındayken kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradığını ve yaşamını yitirdiğini söyledi. Bir polis yetkilisi, saldırıda parti liderinin aracında bulunan iki güvenlik görevlisinin de öldüğünü belirtti. Hindistan göçmenleri tarafından kurulan ve göçmenlere daha fazla haklar verilmesini isteyen Muhacir Kavim Partisi, ayrılıkçı görüşleriyle biliniyor.

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