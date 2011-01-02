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Dünya

PAKİSTAN'DA SİYASİ KRİZ KARAÇİ (A.A)

02 Ocak 2011 20:35

-PAKİSTAN'DA SİYASİ KRİZ KARAÇİ (A.A) - 02.01.2011 - Pakistan'da iktidar ortağı Müttehide Kavmi Hareketi, koalisyondan ayrılıyor. Parti sözcüsü Vasay Celil, koalisyondan ayrılma kararı aldıklarını, Ulusal Meclis ve Senato'da artık muhalefet sandalyelerinde oturacaklarını söyledi. İktidardaki koalisyonun ikinci, ülkenin mali başkenti Karaçi'nin en büyük partisi Müttehide Kavmi Hareketi, güvenliğin iyileştirilmesi konusunda hükümetin başarısız olmasını gerekçe göstererek geçen hafta kabineden iki bakanını çekmişti.  Bu arada Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Müttehide Kavmi Hareketi'nin ayrılmasının ardından hükümetin düşmeyeceğini söyledi. Gilani, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet yıkılmıyor. Bir kriz görmüyorum" dedi. Ancak Müttehide Kavmi Hareketi Partisi'nin koalisyondan ayrılması durumunda hükümetin çoğunluğu kaybedeceği belirtiliyor. Yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmasının ise, hiçbir partinin, eski Başbakanı Navaz Şerif'in lideri olduğu ikinci büyük parti Pakistan Müslüman Birliği ile iyi ilişkileri bulunmadığından çok zor olduğu düşünülüyor. Bu yüzden hükümetin yıkılması, normal seçim takvimi 2013 olan ülkeyi erken seçime götürebilecek.

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