Pakistan'da siyasi kriz

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yusuf Rıza Gilani’nin başbakanlık vasıfları taşımadığına hükmetti, ardından ülke karıştı.

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, Yusuf Rıza Gilani'nin başbakanlık koltuğunda oturmak için "yeterli vasıfları taşımadığına" karar verdi. Mahkeme, Başbakanlık makamının hukuken şu anda “boş” olduğunu açıkladı.

Siyasette krize neden olan karar sonrasında Rusya ziyaretini iptal eden Gilani, parti yetkilileri ve koalisyon ortakları ile kriz görüşmeleri yürütüyor. Geo TV, Başbakan'ın yüksek mahkemenin kararını kabul edeceğini ve Başbakanlık koltuğu için adayını açıklayacağını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdarî'nin meclisin çarşamba günü özel bir oturumla toplantıya davet edeceğini de duyurdu.

Gelişme, son dönemde giderek güç kazanan ve kararlarıyla siyaseti etkileyen Yüksek Mahkeme Başyargıcı İftikhar Muhammed Çaudri ile hükümet arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

26 Nisan'da suçlu bulunmuştu

Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile ilgili yolsuzluk iddiaları konusunda mahkemenin taleplerini yerine getirmemekle suçlanıyor.

Pakistan mahkemesi, Zerdari hakkındaki yolsuzluk iddialarının İsviçre'de yeniden soruşturulması için Başbakan'ın İsviçre makamlarından talepte bulunmasını istemişti.

Gilani, bu talebi yerine getirmemek, kanunlara ve mahkemeye itaatsizlikle suçlanıyordu. İlk kez Ocak ayında hâkim karşısına çıkan Gilani 26 Nisan'da mahkûm edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, suçlu bulunan başbakanın, milletvekilliği ve başbakanlık için yeterli vasıfları taşımadığı sonucuna vardı. Gilani ise Başbakan'ın ancak parlamento tarafından görevden alınabileceğini savunuyordu.

Son gelişme, iktidardaki Pakistan Halk Partisi (PPP) için büyük bir darbe olarak görülürken, PPP ve koalisyon ortakları, parlamentoda yeni bir başbakan seçecek çoğunluğa sahip bulunuyor.

Ülkede bir sonraki genel seçimler 2013 yılı başında yapılacak. (Deutsche Welle Türkçe)