Pakistan'da Şiilere saldırı: 43 ölü



Polis sözcüsü Gulam Haydar Cemali'nin verdiği bilgiye göre, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde meydana gelen olayda, 60 kadar Şii yolcuyu taşıyan bir otobüs silahlı bir grup tarafından durduruldu.

Motorsiklet kullandığı belirtilen grup otomatik silahlarla otobüse yaylım ateşi açtı. İlk belirlemelere göre aralarında kadınların da bulunduğu 41 kişi can verdi. Otobüsteki diğer yolcuların da saldırıda yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 20 milyon nüfuslu Karaçi sık sık dini kökenli saldırılara sahne oluyor. Sünni Taliban üyeleri Pakistan'da sık sık Şii azınlığa yönelik saldırılar düzenliyor.

Şubat ayında Peşaver eyaletinde bir Şii camisine düzenlenen saldırıda en 24 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti.