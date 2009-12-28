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Dünya

Pakistan'da Şii camisine saldırı: 12 ölü

Pakistan'ın Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

28 Aralık 2009 02:00

T24 - Pakistan'ın Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

Keşmir yönetimi bakanlarından Murtaza Gilani, saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 10'unun ''durumu kritik'' olmak üzere 81 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ise saldırıyı kınadığı açıklamasında, Şiilerin matem gününde böylesine acımasız bir saldırıyı düzenleyenleri mutlaka yakalayacaklarını belirterek, teröristleri mağlup edeceklerini söyledi.

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