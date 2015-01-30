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Dünya

Pakistan'da Şii camisine cuma namazında bombalı saldırı; 49 kişi öldü

Pakistan'ın Sind eyaletinde Şiilere ait olduğu bilinen bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti

30 Ocak 2015 21:10

Pakistan'ın Sind eyaletinin Şikarpur bölgesindeki Mevla Kerbela camisine cuma namazından önce yerleştirdiği tahmin edilen bombanın patlaması sonucunda 49 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde saldırıda 5 ile 7 kilo arasında patlayıcı kullanıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ülkedeki Şii grupların tek siyasal partisi konumunda olan Vahdet-ul Muslimin, bombalı saldırının ardından üç günlük yas ilan etmiş, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif de saldırıyı şiddetle kınamıştı.

 

Diyanet Başkanı saldırıyı kınadı

 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlenmesine ilişkin, "Kime karşı ve nereden yapılırsa yapılsın, bu saldırıları insanlığa karşı işlenmiş suç olarak değerlendiriyor ve şiddetle telin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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