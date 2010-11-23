-PAKİSTAN'DA ŞİDDET OLAYLARI: 7 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 23.11.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de etnik nedenli şiddet olaylarında 7 kişi daha öldürüldü. Karaçi polis yetkilisi, kentin Koragni sanayi bölgesi ve Haradar semtinde motosikletlere binmiş eli silahlı kişilerin son 24 saate 7 kişiyi öldürdüğünü, saldırılarda çok sayıda kişinin de yaraladığını söyledi. Polis, Karaçi'de son iki aydır etnik ve siyasi nedenli cinayetlere 200'den fazla kurban verildiğini, son olaylara ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Karaçi Emniyet Merkezi'nden yapılan açıklamada, şiddet olaylarına karıştığı şüphesiyle 48 kişinin göz altına alındığı, kenttin hassas bölgelerinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi. Son yıllarda siyasi ve etnik çatışmalara sahne olan Pakistan'ın, ticaret ve ekonomi merkezi Karaçi'de, Sindiler ve Peştunlar ile Sünniler ve azınlıktaki Şiiler arasındaki mezhep çatışmalarıyla dolu bir geçmişi bulunuyor.