-PAKİSTAN'DA ŞİDDET: 19 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 17.10.2010 - Pakistan'ın güneyindeki metropol kent Karaçi'de etnik ve siyasi nedenli şiddet olaylarında 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Pakistan televizyonlarının haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kentin çeşitli bölgelerinde dün sabah başlayan, halen devam eden olaylarda 19 kişi silahla vurularak öldürüldü, onlarca kişi yaralandı. Geo News televizyonuna konuşan polis yetkilisi, dünden beri özel bir televizyon kanalı ile bir halk otobüsü ve çok sayıda aracın saldırganlarca ateşe verildiğini söyledi. Kentin büyük kısmında iş yerlerinin kapalı tutulduğunu ve insanların sokağa çıkmaya korktuğunu belirten polis, güvenlik güçlerinin devriye görevi yaptığını belirtti. Olaylara, Karaçi ve çevresinde dün başlayan, bugün devam eden eyalet meclis üyeliği seçimleri nedeniyle siyasi partiler arasındaki rekabetin neden olduğu ifade ediliyor. 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Karaçi'de yıl başından beri tırmanan şiddet olaylarında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın ekonomik başkenti Karaçi'de siyasi, etnik ve mezhep nedeniyle çıkan şiddet olaylarında her yıl yüzlerce kişi ölüyor. Kentin varoşlarında koloniler halinde yaşayan Hindistan göçmenleri, Peştunlar ve yerli Sindiler arasında uzun yıllar öncesine dayanan düşmanlık ve kan davaları bulunuyor.