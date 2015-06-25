Pakistan'da sıcak kurbanlarının sayısı bini aştı



Pakistan'da aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Hastaneler ve sivil toplum kuruluşları, kurban sayısının daha da artmasını bekliyor.

Aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü Pakistan'ın güneyinde özellikle liman kenti Karaçi'de günlerdir sıcaklık 45 derecenin üzerinde seyrediyordu.

Çarşamba gününden beri sıcaklıklar düşme eğiliminde.

Doktorların verdiği bilgilere göre, kurbanların çoğu güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nüfusu 20 milyon dolayında olan metropolde özellikle açık alanda çalışan yoksulların tehlike altında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Ramazan ayında uzun saatler boyunca oruç tutanların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıyor.

Komşu Hindistan'da mayıs ayında toplam 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bir sıcak dalgası yaşanmıştı.