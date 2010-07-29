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Dünya

PAKİSTAN'DA SELLER 78 CAN ALDI İSLAMABAD (A.A)

29 Temmuz 2010 13:58

-PAKİSTAN'DA SELLER 78 CAN ALDI İSLAMABAD (A.A) - 29.07.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Paktunva eyaletinde etkili Muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 78 kişi öldü. Hayber-Paktunva bölgesel yönetiminden yapılan açıklamada, eyalet genelinde etkili yağışların yol açtığı sellerde 78 kişinin öldüğü, yüzlerce ev ve işyerinin sular altında kaldığı, çok sayıda yol ve köprünün hasar gördüğü bildirildi. Sellerden 100 binden fazla kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, yağışlara rağmen yardım ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Pakistan'da televizyonlara konuşan bir yetkili, hala ulaşılamayan bölgeler, cami ve okullarda kurtarılmayı bekleyen kişiler bulunduğunu belirtti.

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