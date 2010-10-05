T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'DA SELDEN 38 KİŞİ DAHA ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A)

05 Ekim 2010 11:31

-PAKİSTAN'DA SELDEN 38 KİŞİ DAHA ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 05.10.2010 - Pakistan'daki sel felaketinden en fazla etkilenen güneydeki Dadu bölgesinde 38 kişinin daha öldüğü bildirildi. Dadu Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, 1400 köyün ve 220 milyon metrekare tarım arazisinin hala sular altında olduğu, bölgede yaşayan 9,5 milyon insanın da sellerden doğrudan etkilendiği kaydedildi. Açıklamada, sağlık birimlerinin sıcak havaların neden olduğu hastalıklar ve salgınlarla mücadele etmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, ülkede temmuz ayı sonunda başlayan Muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybederken, 21 milyon kişi etkilenmişti. Ülkede halen 12 milyon kişi su, gıda ve ilaca muhtaç olarak yaşamını sürdürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24