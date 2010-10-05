-PAKİSTAN'DA SELDEN 38 KİŞİ DAHA ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 05.10.2010 - Pakistan'daki sel felaketinden en fazla etkilenen güneydeki Dadu bölgesinde 38 kişinin daha öldüğü bildirildi. Dadu Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, 1400 köyün ve 220 milyon metrekare tarım arazisinin hala sular altında olduğu, bölgede yaşayan 9,5 milyon insanın da sellerden doğrudan etkilendiği kaydedildi. Açıklamada, sağlık birimlerinin sıcak havaların neden olduğu hastalıklar ve salgınlarla mücadele etmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, ülkede temmuz ayı sonunda başlayan Muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybederken, 21 milyon kişi etkilenmişti. Ülkede halen 12 milyon kişi su, gıda ve ilaca muhtaç olarak yaşamını sürdürüyor.