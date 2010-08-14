Pakistan'da selden 20 milyon kişi etkilendi

T24 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ülkesindeki sel felaketinden 20 milyon kişinin etkilendiğini ve felaketin Pakistan ekonomisini büyük zarara uğrattığını belirterek uluslararası toplumdan yardım istedi…









Pakistan'da sel felaketinin boyutları tahminlerin ötesinde. Sellerden 20 milyon kişinin etkilendiğini kaydeden Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, tarım alanları ve gıda stoklarının zarar gördüğünü belirterek felaketin Pakistan ekonomisinde büyük kayba yol açtığını belirtti. BM yetkilileri ise selden 14 milyon kişinin etkilendiğini tahmin ediyordu.

“Bu talihsizlikle mücadele etmek için Pakistan'a yardım eli uzatın” diyerek uluslararası topluma çağrıda bulunan Gilani, Pakistan'ın tarihinin en büyük felaketini yaşadığını dile getirdi. Bölgeyi bulaşıcı hastalıkların tehdit ettiği uyarısında da bulunan Başbakan Gilani, bunun durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

Salgın endişesi

Pakistan'dan ilk bulaşıcı hastalık haberi de geldi. BM yetkilileri Svat Vadisi'nde ilk kolera vakasının baş gösterdiğini açıkladı. Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ise herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydetti.

Kolera vakalarının şimdilik alarm verici boyutta olmadığını belirten örgüt yetkilisi Tankred Stöbe, ancak tehlikenin sürdüğüne de dikkat çekti. “Ne olacağını bilemediğimizden durum güven verici değil” diyen Stöbe, felaketten etkilenen birçok bölgeye hâlâ ulaşılamadığını belirtti.

Uluslararası toplum da Pakistan'a yardım eli uzatmaya çalışıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un da Pakistan'a gideceği açıklandı. Pakistan devlet televizyonu, selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Ban'ın, uluslararası topluma acil yardım çağrısını yineleyeceğini duyurdu.

Öte yandan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı John Kerry de Pakistan'daki son durumu değerlendirmek ve ABD senatosuna bilgi vermek amacıyla 18 Ağustos'ta Pakistan'a gidecek.

6 milyon kişi acil yardım bekliyor

BM, Pakistan'daki selzedeler için 460 milyon dolar acil yardım talebinde bulunmuştu. BM'nin açıkladığı rapora göre, ülkede evsiz kalan 6 milyondan fazla kişinin acilen gıdaya ihtiyacı var.