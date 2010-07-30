-PAKİSTAN'DA SEL FELAKETİ: 267 ÖLÜ PEŞAVER (A.A) - 30.07.2010 - Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde, son üç günde en az 267 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin açıklamalarına göre sellerde ölenlerin çoğu, son günlerde muson yağmurlarının vurduğu kuzeybatı bölgesinden. Halen kayıpların bulunduğunu belirten yetkililer, can kaybının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeybatı bölgesinde son 50 yılın en şiddetli yağışlarının meydana geldiği belirtilirken, sellerden Pakistan'ın diğer bölgelerinin de etkilendiği bildiriliyor. Başkent İslamabad'da önceki gün 152 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında da kötü hava koşullarının etkisi olduğu düşünülüyor.