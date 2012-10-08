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Dünya

Pakistan'da sel bilançosu: 422 ölü

Pakistan'da bu yaz Muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 422 kişin öldüğü, 275 bin evin sellerden hasar gördüğü açıklandı

08 Ekim 2012 16:49

Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Başkanı Cafer İkbal Kadir, ülkenin Hayber-Paktunva, Gilgit-Baltistan, Beluçistan ve Sind eyaletlerini vuran sellerin 422 can kaybı ve 275 bin iş yeri ve evin kısmen yada tamamen tahrip olmasına yol açtığını söyledi.

NDMA Başkanı Kadir, 28 Eylülde  güncellenmiş rakamlara göre 4,7 milyon kişinin bu yıl ki sellerden etkilendiğini, son sellerden etkilenen köy sayısının 13 bin 465 olduğunu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda tarım ve hayvancılığın sellerden büyük hasar gördüğünü bildirdi.

Ülkede son yıllarda üst üste yaşanan felaketlerden önemli dersler çıkardıklarını belirten NDMA Başkanı, sıtma, yılan sokması, tifo ve kolera gibi salgın hastalıkların önüne geçerek toplu ölümlerin önüne geçmeyi başardıklarını kaydetti.

Kadir, hükümetin şimdiye kadar sel mağdurlarına 15 bin çadır, 30 bin battaniye, sağlık paketi ve su tahliye pompası dağıttığını bu sayının çok yetersiz olduğunu belirtti.

Pakistan'da 2010 yılındaki sellerde ülkenin beşte biri sular altında kalmış 2 bin 300 kişi geçen yılki sellerde ise 275 kişi hayatını kaybetmişti.

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