Pakistan'da sel: 6 ölü

Pakistan'da muson yağmurları yoğun yağmaya başlarken başta başkent İslamabad olmak üzere birçok şehirde acil durum ilan edildi.

Metroloji, yağışların çarşambaya kadar sürebileceğini, bunun üzerine Milli Afet Yönetim Kurumu (NDMA) da bazı şehrirlerin tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Şiddetli yağan muson yağmuru başkent İslamabad'da ve Rawal Pindi şehrinde de hayatı olumsuz etkiledi. Pindi deki Lay Kanalının taşması çevredeki birçok bölgeyi su altında bıraktı.

Bölgedeki yüzlerca ev kullanılamaz hale geldi. Sellerde 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişinin kurtarma ekipleri tarafından arandığı bildirildi.