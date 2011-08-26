T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da Salman Tasir'in oğlu kaçırıldı LAHOR (A.A)

26 Ağustos 2011 13:59

-Pakistan'da Salman Tasir'in oğlu kaçırıldı LAHOR (A.A) - 26.08.2011 - Pakistan'da Ocak ayında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Pencap valisi Salman Tasir'in oğlu kaçırıldı. Polis, Şahbaz Tasir'in, Pencap eyaletinin Lahor kentinde silahlı 4 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldığını belirtti. Ülkedeki aşırı dinci gruplara ve uygulamalara yönelik eleştirileriyle tanınan Salman Tasir, görüşlerini beğenmeyen koruma görevlisince 4 Ocak'ta öldürülmüştü. Pakistan Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Tasir, dine hakaret ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan bir Hristiyan kadının affedilmesi çağrısında bulunmuş, Pakistan'daki aşırı dinci grupların tepkisini toplamıştı. Tasir'i öldüren koruma görevlisi Malik Mümtaz Hüseyin Kadri, valinin dine hakaret yasasını eleştirmesi sebebiyle Salman Tasir'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24