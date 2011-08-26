-Pakistan'da Salman Tasir'in oğlu kaçırıldı LAHOR (A.A) - 26.08.2011 - Pakistan'da Ocak ayında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Pencap valisi Salman Tasir'in oğlu kaçırıldı. Polis, Şahbaz Tasir'in, Pencap eyaletinin Lahor kentinde silahlı 4 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldığını belirtti. Ülkedeki aşırı dinci gruplara ve uygulamalara yönelik eleştirileriyle tanınan Salman Tasir, görüşlerini beğenmeyen koruma görevlisince 4 Ocak'ta öldürülmüştü. Pakistan Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Tasir, dine hakaret ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan bir Hristiyan kadının affedilmesi çağrısında bulunmuş, Pakistan'daki aşırı dinci grupların tepkisini toplamıştı. Tasir'i öldüren koruma görevlisi Malik Mümtaz Hüseyin Kadri, valinin dine hakaret yasasını eleştirmesi sebebiyle Salman Tasir'i öldürdüğünü itiraf etmişti.