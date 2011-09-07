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Dünya

Pakistan'da saldırılar: 15 ölü KETTA (A.A)

07 Eylül 2011 12:04

-Pakistan'da saldırılar: 15 ölü KETTA (A.A) - 07.09.2011 - Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde düzenlenen iki intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü. Polis yetkilileri, saldırıların üst düzey bir güvenlik yetkilisini hedef aldığını söyledi.  Yetkililer, ilk saldırganın kendini Belucistan'daki sınır birliklerinin komutan yardımcısı Faruk Şehzad'ın otomobilinin yakınlarında havaya uçurduğunu, ikincisinin ise evine girerek saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırılarda ölenler arasında Şehzad'ın korumalarının da bulunduğu kaydedildi.  

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