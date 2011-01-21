-PAKİSTAN'DA SALDIRI BUDAPEŞTE (A.A) - 21.01.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında bir Macar şirketinin çalışanlarını taşıyan konvoya yönelik saldırıda altı kişinin öldüğü, iki kişinin de kaçırıldığı bildirildi. Macar Haber ajansı MTI'ın haberinde, MOL adlı Macar gaz ve petrol şirketinin Pakistan şubesinde çalışanları evlerine götüren araçların oluşturduğu konvoyun silahlı bir grubun saldırısına uğradığı, saldırı sırasında dördü asker, ikisi şirket çalışanı olmak üzere altı kişinin öldürüldüğü, iki çalışanın da kaçırıldığı yer aldı. MTI'nin haberinde, öldürülen askerlerin konvoyu koruyan askerler olduğu belirtildi.