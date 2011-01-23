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Dünya

PAKİSTAN'DA SALDIRI: 4 ÖLÜ MİR ALİ (A.A)

23 Ocak 2011 09:32

-PAKİSTAN'DA SALDIRI: 4 ÖLÜ MİR ALİ (A.A) - 23.01.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında, Afganistan sınırı yakınındaki Kuzey Veziristan'da, pilotsuz Amerikan uçağıyla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı istihbarat yetkilileri, insansız casus uçağından atılan iki füzenin, Doğa Mada Hel köyündeki bir evi de yerle bir ettiğini açıkladı. Saldırıyla ilgili henüz başka bilgi verilmedi. ABD'nin, 2008 yılından beri Afganistan'daki Amerikan üssünden kalkan pilotsuz uçaklarla, aşiretlerin kontrolündeki kuzey ve güney Veziristan bölgelerinde düzenlediği, El-Kaide ve Taliban militanlarının hedef alındığı kaydedilen saldırılarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

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