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Dünya

Pakistan'da sağlık skandalı büyüyor İSLAMABAD (A.A)

28 Ocak 2012 10:35

-Pakistan'da sağlık skandalı büyüyor İSLAMABAD (A.A) - 28.01.2012 - Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde kalp hastalarına ücretsiz dağıtılan ilaçtan ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Bölgesel yönetimin sağlık bakanlığı yetkilileri, bazı ilaçlardaki hatalı etken maddenin kemik iliği ve kandaki beyaz hücrelerin azalmasına sebep olması nedeniyle 106 kişinin öldüğünü, 300'e yakın kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Pencap eyaleti hükümetinin, hayatını kaybedenlerinin yakınlarına tazminat ödeyeceğini duyuran bir yetkili, genellikle yoksul hastalara ücretsiz dağıtılan kalp ilaçlarının kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Ülkede son yılların en büyük sağlık skandalı olarak gösterilen olayda, aralarında bazı firma sahipleri ve doktorların da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

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