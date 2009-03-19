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Dünya

Pakistan'da roket saldırısı: 8 ölü

Pakistan'ın kuzey batısında Taliban militanlarının yaptığı tahmin edilen roket saldırısında, 8 kişi öldü.

19 Mart 2009 02:00

Pakistan'ın kuzey batısında Taliban militanlarının yaptığı tahmin edilen roket saldırısında, 8 kişi öldü.

Yetkililer, Afgan sınırı yakınındaki Lanvi Kotal'da bulunan Pakistan güvenlik güçlerinin karakolunu hedef alan militanların, 3 roket attıklarını bildirdiler.

Roketlerden birinin kasabanın ticari bölgesine düştüğü ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin ölümüne, 30'dan fazla kişinin de yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Roketin, bir kereste deposuyla kimi dükkanlarda yangına da neden olduğu kaydedildi.

Yetkililer, karanlıkta enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ve ölü sayısının artabileceğini söylediler.

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