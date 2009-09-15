T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da Ramazan yardımında izdiham: 18 ölü

Pakistan'da Ramazan ayı dolayısıyla bedava un dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 18 kadın öldü.

15 Eylül 2009 03:00

Pakistan'ın Karaçi kentinde Ramazan ayı dolayısıyla bedava un dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 18 kadın öldü.

Yetkililer ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre dar koridorları bulunan bir binada yapılan gıda yardımı sırasında kalabalık nedeniyle kadınlar arasında panik yaşandı.

Panik üzerine koruma görevlileri binayı boşaltmak için şiddete başvurdu. Karaçi polis şefi Vasim Ahmed ilk belirlemelere göre izdihamda 18 kadının öldüğünü belirtirken Karaçi Sivil Hastanesi'nden Muhammed Emin Han, bazı kadınların boğularak öldüğünü ve 20 ceset bulunduğunu kaydetti.

Kalabalık arasında bulunan 30 yaşındaki Kulsoom, "Yüzlerce kadın küçük koridora girmek için birbirlerini itmeye başladı ve koruma görevlileri mekanı boşaltmak için bizi dövmeye başladı. Düştüm ve ezilmeye başladım. Kalbim sıkıştı, öleceğimi sandım" dedi.

Polis Şefi Ahmed, un yardımını yapan kişinin, yardımla ilgili olarak daha önce polisi uyarmaması nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Başbakan Yusuf Rıza Gilani ise olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24