Pakistan'da Ramazan yardımında izdiham: 18 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde Ramazan ayı dolayısıyla bedava un dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 18 kadın öldü.

Yetkililer ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre dar koridorları bulunan bir binada yapılan gıda yardımı sırasında kalabalık nedeniyle kadınlar arasında panik yaşandı.

Panik üzerine koruma görevlileri binayı boşaltmak için şiddete başvurdu. Karaçi polis şefi Vasim Ahmed ilk belirlemelere göre izdihamda 18 kadının öldüğünü belirtirken Karaçi Sivil Hastanesi'nden Muhammed Emin Han, bazı kadınların boğularak öldüğünü ve 20 ceset bulunduğunu kaydetti.

Kalabalık arasında bulunan 30 yaşındaki Kulsoom, "Yüzlerce kadın küçük koridora girmek için birbirlerini itmeye başladı ve koruma görevlileri mekanı boşaltmak için bizi dövmeye başladı. Düştüm ve ezilmeye başladım. Kalbim sıkıştı, öleceğimi sandım" dedi.

Polis Şefi Ahmed, un yardımını yapan kişinin, yardımla ilgili olarak daha önce polisi uyarmaması nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Başbakan Yusuf Rıza Gilani ise olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.