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Dünya

Pakistan'da polis eğitim merkezine saldırı: 20 yaralı

6 kişi olduğu tahmin edilen silahlı saldırganların Kuetta kenti kırsalındaki polis eğitim merkezine silahlı saldırı düzenledikleri belirtildi

25 Ekim 2016 03:35

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı saldırganların bir polis eğitim merkezine sızması sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belucistan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 kişi olduğu tahmin edilen silahlı saldırganların Kuetta kenti kırsalındaki polis eğitim merkezine sızarak, burada bulunan yurda silahlı saldırı düzenledikleri belirtildi.

Açıklamada, saldırganlara karşı konulması sonucu silahlı çatışma çıktığı ifade edilerek, bu sırada eğitimleri süren 6 polis adayının yaralandığı kaydedildi. Diğer şahısların ise kaçmak için duvardan atlarken ve benzeri nedenler ile yaralandığı bildirildi.

Askeri güçlerin polis eğitim merkezine yönelik operasyon başlattığı belirtilen açıklamada, bazı öğrencilerin saldırganlarca rehin alınmış olabileceği bilgisine de yer verildi. Öte yandan, yurtta eğitimleri devam eden 200 polis adayının kaldığı öğrenildi.

Belucistan eyaletinde on yıldan fazla bir süredir ayrılıkçı militanlar, güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları düzenliyor.

 

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