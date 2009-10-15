Pakistan'da polis binalarına saldırı

Pakistan'ın Lahor kentinde polis binalarına düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor.



BBC'nin haberine göre Pakistan'ın Lahor kentinde polis binalarına saldırılar düzenlendi. Sayısı henüz bilinmemekle birlikte ölü ve yaralıların olduğu a belirtildi. Yerel bir televizyon silahlı polislerin Lahor'daki bir Emniyet binasını kuşattığını göstermiş ve silahlı kişilerin içerde beş kişiyi rehine tuttuklarını söylemişti. Binada en az 300 kişinin çalıştığı belirtildi.



Militanların Federal Soruşturma Kurumu binalarını ve iki polis akademisini hedef aldıkları bildiriliyor.



Ülkenin kuzey batısındaki Kohat kentinde de bir intihar eylemcisinin bir araçla bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda en az sekiz kişi öldü.



Lahor'daki olayda ise, en az yedi kişinin öldüğü haberleri geldi.



Bir polis sözcüsü Federal Soruşturma Kurumu'ndaki olayla ilgili bilgi verirken ''Ölü bir kişinin yakınlarında el bombaları ile intihar kemeri bulduk. Ön kapının yakınlarında da iki ceset bulduk. Şimdi binayı temizliyoruz, çalışanlar güvende'' dedi.



Polis eylemleri üç eylemcinin gerçekleştirdiğini ifade ederken, kentteki Bedia polis akademisinde çatışmaların da uzun süre devam ettiği de belirtildi. Eylem sırasında saldırganların hedeflerine el bombaları fırlattıkları bildirildi.



Kohat'taki olayda ise otomobille düzenlenen intihar saldırısında karakolun bir kısmının çöktüğü bildirildi.



Görgü tanıkları olayda ölenler arasında polislerin yanısıra sivillerin de bulunduğunu söylüyor.



BBC'nin İslamabad'daki muhabiri Alim Makbul, saldırılarda henüz sorumluluğu üstlenen bir grup olmadığına dikkat çekerken, ancak suçlamaların muhtemelen Taliban'a yöneleceğini belirtti.



Taliban kadroları geçen hafta ordu operasyonlarına son vermezse güvenlik güçlerini hedef alacak bir saldırı dalgasından söz etmişti.