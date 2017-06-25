Pakistan'da petrol tankeri devrildi, en az 123 kişi öldü

Pakistanlı yetkililer kazanın Ahmetpur kenti yakınlarında yaşandığı açıkladı. Petrol taşıyan tankerin devrildiği ve ardından alev aldığı belirtildi. Pakistan Ordusu yangının söndürülmesi için kaza bölgesine havadan söndürme çalışmalarına katılacak helikopter gönderdi. Kaza nedeniyle yaralananlar hastanelere kaldırıldı. Yanık tedavisi konusunda uzman olan hastanelerin kaza mahalline 150 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı yaralananların tankerden sızan petrolden alabilmek için çevre köylerden kaza mahalline akın eden insanların tankerin yanmaya başlaması sonucu yaralandığını kaydetti. Ramazan Bayramı nedeniyle kazanın olduğu saatlerde yollarda trafiğin de yoğun olduğu belirtildi.

Pakistan'da 2015 yılında ülkenin güneyinde bir otobüs ve tankerin çarpışması sonucu yangın çıkmış ve 62 kişi hayatını kaybetmişti.

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AFP, HT/SSB