-PAKİSTAN'DA PATLAMALAR İSLAMABAD (A.A) - 26.05.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hangu'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü. Hangu polisinden Abdul Raşid Han, kaymakamlık binasının hedef alındığı bombalı saldırıda 11 kişinin de yaralandığını söyledi. Polis, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını belirtti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Miranşah'ta da bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan'da terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bu ay başında Amerikan komandoları tarafından öldürülmesinin ardından, Taliban militanlarının kanlı saldırıları arttı. Bu tarihten sonra ülkede meydana gelen saldırılarda çoğunluğu güvenlik görevlisi 180'den fazla kişi hayatını kaybetti.