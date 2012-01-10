T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da patlama İSLAMABAD (A.A)

10 Ocak 2012 11:18

-Pakistan'da patlama İSLAMABAD (A.A) - 10.01.2012 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber'de bir pazar yerinde sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Polis yetkilisi Cemil Han, bombalı saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını söyledi. Televizyonlara konuşan bir resmi yetkili de uzun zamandır bu büyüklükte saldırının meydana gelmediğine dikkati çekerek, ''Patlamanın nedenini belirlemeye çalışıyoruz'' dedi. Yetkili, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24