-Pakistan'da patlama İSLAMABAD (A.A) - 10.01.2012 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber'de bir pazar yerinde sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Polis yetkilisi Cemil Han, bombalı saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını söyledi. Televizyonlara konuşan bir resmi yetkili de uzun zamandır bu büyüklükte saldırının meydana gelmediğine dikkati çekerek, ''Patlamanın nedenini belirlemeye çalışıyoruz'' dedi. Yetkili, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.