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Dünya

Pakistan'da patlama; en az 30 kişi hayatını kaybetti

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi

08 Ağustos 2016 13:09

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da meydana gelen patlamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kuetta kentindeki bir devlet hastanesinin ana kapısında meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Patlamanın, sabahın erken saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan bir avukatın hastaneye getirilmesinden kısa süre sonra meydana geldiği belirtildi. Patlama esnasında, avukatı ziyaret etmek isteyen çok sayıda meslektaşı ve gazetecinin de hastanede bulunduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

 

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PakistanBelucistanPatlama30 ölü

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