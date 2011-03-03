-PAKİSTAN'DA PATLAMA: 4 ÖLÜ, 30 YARALI PEŞAVER (A.A) - 03.03.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında bir polis kontrol noktası yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Polis yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, intihar saldırısı olduğu tahmin edilen patlama El Kaide ve Taliban savaşçılarının faaliyet gösterdiği aşiret bölgesinin yakınındaki Hangu bölgesinde oldu. Patlamada bazı evlerin tahrip olduğu, kurbanların çoğunu sivillerin oluşturduğu bildirildi.