-PAKİSTAN'DA PATLAMA: 20 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 08.03.2011 - Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 260 kilometre güneyindeki Faysalabad'ta sabah meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. Faysalabad Polis Müdürü Tahir Hüsameddin, askerlik şubesinin karşısında bulunan benzin istasyonundaki patlamada 100'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Polis Müdürü, nedeni henüz tespit edilemeyen şiddetli patlama nedeniyle Pakistan Hava Yolları binası, çevredeki ev ve iş yerleri ile çok sayıda araçta ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.