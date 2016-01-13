Pakistan'da patlama; 14 ölü, 10 yaralı

Pakistan'ın Kuetta kentinde meydana gelen patlamada 14 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belucistan Eyaleti İskan Bakanı Mir Sarfaraz Bugti, yaptığı açıklamada, saldırının çocuk felci (polio) aşılama merkezi yakınlarında meydana geldiğini ifade etti.

Bugti, 14 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına yol açan olayın, intihar saldırısı olabileceğini belirterek, yaşamını yitirenlerden 13'ünün polis olduğunu kaydetti.

Pakistan'da polio merkezleri ve aşılama yapan sağlık personelinin hedef alınması daha önce de yaşanmıştı. Taliban, polio aşılama kampanyalarının Müslümanları kısırlaştırma çabası olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, sağlık personellerinin ajan olarak kullanıldığı düşüncesi, sağlık personeli ve sağlık hizmetlerine karşı güvensizliğe zemin hazırlıyor.