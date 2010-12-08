-PAKİSTAN'DA PATLAMA: 12 ÖLÜ, 20 YARALI İSLAMABAD (A.A) - 08.12.2010 - Pakistan'ın Kuzeybatısındaki Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü. Pakistan televizyonlarının güvenlik kaynaklarına dayanarak yayımladığı haberlerde, Orakzai'nin Kohat ilçesindeki Tirah Pazar'da meydana gelen patlamada, 20'den fazla kişi de yaralandı. Express News 2/24 televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, saldırının intihar saldırısı olabileceğini belirterek, Şiilerin matem ayı olan Muharrem'in başlamasıyla benzer saldırıların artacağına dikkat çekti. Bir görgü tanığı da, patlamanın park halinde duran bir otobüste olduğunu söyledi. Polisin olay yerini kordon altına aldığı, saldırının nedeni ve arkasında kim ya da kimlerin olduğunu belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.