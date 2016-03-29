Pakistan'da park saldırısı sonrası operasyon; 200'den fazla kişi gözaltında

Pakistan ordusu, önceki gün Lahor kentindeki bir lunaparkta düzenlenen ve 72 kişinin öldüğü intihar saldırısının ardından Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif'in talimatı Pencap eyaletinde kapsamlı bir operasyona başladı.

Operasyon kapsamında Pencap'ta beş kentte düzenlenen baskınlarda 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Lahor'da basın toplantısı düzenleyen Pencap Eyaleti Adalet Bakanı Rana Sanaullah 5000'den fazla kişinin sorgulandığı operasyonda ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini söyledi.

Sanaullah, militanların Pencap'ın hiçbir bölgesinde kendilerini güvende hissetmeyeceklerini belirtti.

BBC Lahor muhabiri Shahzeb Jillanii ordunun hükümetin talimatını beklemeden operasyona başladığını aktardı.

Dün akşam televizyondan halka hitaben Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, hükümetinin "terör şebekelerini çökertmek için elinden gelen her şeyi yapacağını" vurgulamış, ordunun başlattığı operasyona ise değinmemişti.





Cemaat-ül Ahrar üstlenmişti



İntihar eylemcisi Lahor'un güneybatısındaki Gülşen-i İkbal Parkı'nda çocukların oyun oynadıkları bölgeye gelerek üzerindeki bombayı patlatmıştı.

Saldırıda ölenlerin çoğu kadınlar ve çocuklardı.

300'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı, 2014 yılında Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat-ül Ahrar örgütü üstlenmişti.

Örgüt, saldırıda Hristiyanları hedef aldığını açıklamıştı.

Ancak hayatını kaybedenlerinin çoğunun Müslümanlar olduğu sanılıyor.

Cemaat-ül Ahrar yetkilileri, intihar saldırılarını sürdüreceklerini söylüyor.

Pencap, Pakistan'ın en büyük eyaleti ve Başbakan Navaz Şerif'in en güçlü olduğu bölge olarak biliniyor.