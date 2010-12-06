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Dünya

PAKİSTAN'DA OTOBÜS UÇURUMA DEVRİLDİ: 16 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

06 Aralık 2010 09:49

-PAKİSTAN'DA OTOBÜS UÇURUMA DEVRİLDİ: 16 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 06.12.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Svat'ta bir yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Svat polis yetkilisi, Mallam Cabba bölgesinde keskin virajı dönemeyen yolcu otobüsünün uçuruma düştüğünü, kazada 16 kişinin öldüğünü, bir çoğunun durumu kritik 42 kişinin yaralandığını söyledi. Kazada 5 kadın, 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten polis, kazaya aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin neden olduğunu açıkladı.

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