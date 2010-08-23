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Dünya

PAKİSTAN'DA OTOBÜS SELE KAPILDI İSLAMABAD (A.A)

23 Ağustos 2010 12:46

-PAKİSTAN'DA OTOBÜS SELE KAPILDI İSLAMABAD (A.A) - 23.08.2010 - Pakistan'da bir otobüsün sele kapılması yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma görevlileri ve yetkililer, yaklaşık 1 aydır sele teslim olan Pakistan'ın orta kesimlerindeki Pencap eyaletindeki Had Buzdar köyünde 50 kişinin bulunduğu otobüsün sel sularına kapılarak ters döndüğünü, 20 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Yerel yetkili İftikar Ali, telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, kazanın, otobüs şoförünün sel sularıyla kaplı olduğu için yasaklı yol uyarısına uymamasından kaynaklandığını, otobüsteki 10 kişinin kurtarma görevlilerince kurtarıldığını belirtti.

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