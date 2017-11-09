T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da otobüs kazası: 24 ölü, 50 yaralı

Ön soruşturmaya göre, kazaya aşırı hız ve fren arızasının neden olmuş olabileceği belirtiliyor

09 Kasım 2017 03:40

Pakistan'da Tebliğ Cemaati toplantısına katılmak üzere yola çıkan otobüs kaza yaptı. 80 kişinin bulunduğu otobüste 24 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

"Dunya News"in kurtarma ekiplerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Chakwal bölgesinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Otobüsteki yaklaşık 80 kişinin, Tebliğ Cemaati'nin yıllık toplantısına katılmak üzere Lahor kenti yakınlarına doğru yolculuk ettiği bildirildi.

Kazada ağır yaralanan 12 kişinin Ravalpindi'deki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Ön soruşturmaya göre, kazaya aşırı hız ve fren arızasının neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

otobüstrafikkaza24 ölü50 yaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24