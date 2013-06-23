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Dünya

Pakistan'da otel baskını: 10 ölü

Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan eyaletinde yerleşim birimlerinden uzak bir turistik bölgede yaşanan silahlı saldırı, 10 kişinin ölümüyle sonuçlandı

23 Haziran 2013 13:02

Pakistan’ın kuzeyindeki bir otele baskın düzenleyen silahlı saldırganlar, 9’u turist 10 kişiyi öldürdü. Turistlerin bölgeye tırmanış yapmak için gelen dağcılar olduğu belirtilirken, diğer kurbanın rehber olduğu belirtildi.
 
Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan eyaletinde yerleşim birimlerinden uzak bir turistik bölgede yaşanan silahlı saldırı, 10 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Ölen dağcıların 5’inin Ukraynalı, 3’ünün Çinli ve birinin de Rus olduğu belirtildi.

Dağcıların ilgi gösterdiği Nanga Parbat dağının yakınındaki tesise gece vakti saldırı düzenleyenlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

Yerel saatle 01.00 sularında yaşanan saldırıda ölenlerin cesetleri helikopterle taşınırken, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi.

Çin ve Kaşmir sınırında bulunan Gilgit-Baltistan, Pakistan’ın en güvenli eyaletlerinden biri kabul edilse de, son yıllarda Şii nüfusu hedef alan saldırılara tanık oluyor.

Doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Gilgit-Baltistan, ilk kez turistleri hedef alan bir saldrıya tanık oldu. Pakistan, terör olayları nedeniyle fazla turist çekmese de, Nanga Parbat’ı yanı sıra Hindu Kuş ve Karakoram dağları turist ve dağcıları cezbediyor.

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