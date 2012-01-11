Pakistan'da ordu hükümet gerilimi artıyor

T24- Pakistan’da hükümet ve ordu arasındaki gerilim gidere tırmanıyor. Son olarak, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, savunma bakanlığındaki üst düzey bir yetkiliyi görevden aldı. Savunma müsteşarı emekli Korgeneral Naim Halid Lodhi, ordunun hükümetteki temsilcisi olarak görülüyordu. Lodhi, görevini ağır şekilde suistimal etmekle suçlandı.



Pakistan'da ordu ve hükümet yetkilileri arasında bir süredir devam eden gerilim bu adımla yeni bir boyuta ulaştı. Pakistan ordusu sabah saatlerinde Başbakan'ı medyaya verdiği bir mülakat dolayısıyla eleştirmişti. Gilani bu mülakatta ordu komutanı ve istihbarat teşkilatının başkanını Anayasa Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturmaya ifade vererek yasaları çiğnemekle suçladı.

Ordu bu açıklamaya aynı sertlikte yanıt verdi; bu gibi sözlerin Pakistan için 'çok ağır sonuçları' olacağı, "üzücü neticeler verebileceği" uyarısında bulunuldu.

Mayıs ayında ABD güçlerinin Usame Bin Ladin'i ülke topraklarında operasyon düzenleyerek öldürmesi sonrasında, Pakistan hükümetinin olası bir askeri darbeye karşı yardım istemek için ABD yönetimine bir mektup ilettiği ortaya çıktı.

ABD Pakistan ordusunu, bin Ladin'e karşı operasyondan haberdar etmemiş, operasyon ülkenin egemenliğinin çiğnetildiği tepkilerine yol açmıştı.

Mektubu kimin yazdığı ya da Amerikalılara kimin ilettiği henüz anlaşılamadı. Anayasa Mahkemesi'nin açtığı soruşturma da bunu ele alıyor.

Genelkurmay Başkanı Eşfak Kayani ile İstihbarat Teşkilatı Başkanı Korgeneral Ahmed Şuca Paşa, Anayasa Mahkemesi'ne verdikleri ifadede söz konusu belgenin orduyu zan altında bırakmaya yönelik bir komplo olduğunu söylemişlerdi.

Başbakan Gilani, bir süredir Pakistan ordusunu hedef alan açıklamalarında tonu sertleştiriyor. Ordunun meclise hesap vermek zorunda olması gerektiğini belirten Pakistan Başbakanı, hiçbir kurumun devlet içinde devlet gibi davranamayacağını savunuyor.

Pakistan'ın 1947'deki bağımsızlığından bu yana üç askeri darbe yaşadı, tarihinin yarısı askeri yönetim altında geçti.

Gözlemciler şimdi ordunun sivil yönetimdeki en üst düzey temsilcilsi olan Lodhi'nin görevden alınmasının gerilimi daha da tırmandırabileceğini belirtiyor.