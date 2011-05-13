-PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR İSLAMABAD (A.A) - 13.05.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarşadda'da polis eğitim merkezine düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi. Hayber Paktunva eyaleti bakanlarından Ahmed Bilor, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan sınırında Taliban militanlarıyla mücadele etmek için eğitim veren polis akademisine düzenlenen iki arı intihar saldırısında ölenlerin sayısının 80'e ulaştığını söyledi. Bakan, güvenlik güçlerinin ulusal çıkarları korumak için yılgınlık göstermeden teröristlerle savaşacağını belirtti. Taliban militanlarının etkin olduğu Hayber Paktunva eyaletinin Çarşadda kentinde bu sabah gerçekleştirilen intihar saldırılarını Pakistan Taliban Örgütü üstlenmişti.