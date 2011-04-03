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Dünya

PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ MULTAN (A.A)

03 Nisan 2011 21:00

-PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ MULTAN (A.A) - 03.04.2011 - Pakistan'ın Pencap eyaletinde binlerce kişinin ziyaret ettiği bir türbedeki çifte intihar saldırısının yol açtığı patlamada ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. Acil durum yetkilisi Natik Hayat, Pencap'ta Dera Gazi Han bölgesindeki bir türbeyi binlerce kişinin ziyaret ettiği sırada düzenlenen saldırıda, 100 kişinin de yaralandığını kaydetti. Saldırıyla ilgili gelen ilk haberlerde 7 kişinin öldüğü, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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